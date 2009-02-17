Литвин не сдал Лавриновича

Депутаты не внесли в повестку дня заседания парламента вопрос об отзыве Александра ЛАВРИНОВИЧА с должности первого заместителя председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за внесение данного вопроса в повестку дня проголосовали 209 народных депутатов (при необходимых 226 – УНИАН) из 442 зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов и Блока Литвина. “За” проголосовали почти в полном составе фракция БЮТ, КПУ и 32 народных депутата из фракции НУ-НС.