Трампа призвали встретиться сначала с Порошенко, потом - с Путиным (документ)

Группа сенаторов США написала открытое письмо президенту США Дональду Трампу относительно двусторонних встреч на высшем уровне, копия которого опубликована на официальной странице одного из них, Роберта Портмана.

Подписи под ним поставили сенаторы Роберт Менендес, Джон Маккейн, Роберт Кейси-младший, Джеймс Инхоф, Джин Шахин и Роберт Портман.

Так, в письме говорится о необходимости двусторонних встреч на высшем уровне с союзниками и партнерами, а затем со страной-агрессором Россией. "Вместе с нашими союзниками в Европе мы так же обеспокоены продолжающейся военной агрессией России на востоке Украины и оккупацией Крыма", - заявили сенаторы США.

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Также отмечается, что из-за дестабилизирующего влияния России около 10 тыс. человек погибли, свыше 20 тыс. получили ранения, почти 2 млн стали внутренне перемещенными лицами, а это может иметь последствия для союзников и интересов США в регионе.

"Мы настоятельно рекомендуем встретиться с высокопоставленными руководителями Украины, в частности, президентом Петром Порошенко, перед любыми официальными встречами с руководством России, включая президента РФ Владимира Путина", - подчеркнули американские сенаторы.

Как сообщал УНИАН, встреча президента Украины Петра Порошенко с американским коллегой Дональдом Трампом состоится после того, как стороны согласуют повестку дня.