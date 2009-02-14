Послам Украины велели рассказывать о “вранье” Тимошенко?

Министерство иностранных дел Украины поручило украинским послам информировать внешнеполитические ведомства стран пребывания о “вранье” премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, пишет еженедельник “Зеркало недели” (№ 5 (733), 14 - 20 февраля 2009 года).

По данным издания, соответствующий циркуляр за номером 101/30-078-34, подписанный министром иностранных дел Владимиром ОГРЫЗКО, был направлен дипломатическим миссиям Украины 10 февраля сразу после заседания Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсуждался вопрос газовых контрактов между Украиной и Россией.

«Направляем материалы брифинга первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степана ГАВРИША по результатам заседания СНБО Украины 10 февраля 2009 года. Поручаю лично организовать работу по донесению основных положений брифинга до официальных лиц страны пребывания на максимально высоком уровне, а также до местных средств массовой информации», - отмечается в циркуляре.

О выполненной работе послы должны были проинформировать департамент секретариата министра до 15.00 по киевскому времени 11 февраля.

В дополнении к циркуляру подавались материалы с брифинга С.ГАВРИША, в соответствии с которыми премьер-министр, делая заявления для прессы относительно хода заседания СНБО, нарушила закон, рассказывая о конфиденциальной информации.

«Содержание этих заявлений (премьер-министра – УНИАН) не отвечает ни цели заседания, ни ходу дискуссии, ни содержанию документов. Такими являются заявления премьер-министра о том, что: СНБО якобы рассматривает возможность возвращения компании «РосУкрЭнерго» на украинский газовый рынок; намеревается обязать правительство денонсировать новые газовые соглашения с Россией; «СНБО является прикрытием для коррупционных сделок в энергетической сфере”, - цитируются в дополнении к циркуляру слова С.ГАВРИША.

Такие заявления премьера названы враньем, а подписанные соглашения о поставках газа с Россией – такими, что привели к достижению максимальной степени угрозы энергетической безопасности Украины, отмечает издание.

«Премьер-министр действовала недобросовестно и неадекватно ситуации, которая имела место на заседании СНБО, и предоставила информацию, которая является обманом и не соответствует действительности», - заявил С.ГАВРИШ, сообщает “Зеркало недели”.