Луценко признался, что начал экономить

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что стал экономить на поездках в регионы для проведения совещаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

«Сейчас я на самолетах не летаю. Если я раньше мог прилететь на совещание в Днепропетровск, то сейчас езжу на автомобиле», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.