Луценко признался, что начал экономить
17:35, 13 февраля 2009Политика
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«Сейчас я на самолетах не летаю...»
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что стал экономить на поездках в регионы для проведения совещаний.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.
«Сейчас я на самолетах не летаю. Если я раньше мог прилететь на совещание в Днепропетровск, то сейчас езжу на автомобиле», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
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