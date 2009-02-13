Томенко советует Черновецкому учесть опыт Голохвастова

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что критическую ситуацию в Киеве может исправить центральная власть или сами же киевляне.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО.

В частности, по его мнению, Верховная Рада Украины может принять закон о разделении полномочий по самоуправлению и исполнительных полномочий столичной власти или Президент Украины отстранит Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от исполнения полномочий председателя КГГА.

“Именно такими могут быть действия власти, если она отреагирует на эту критическую ситуацию в Киеве”, - сказал заместитель Председателя Верховной Рады.

Другой путь выхода из ситуации, считает он, - действия киевлян, которые заставят команду Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО реагировать на невосприятие населением “социально-экономических чудес столичной власти”.

При этом, отметил Н.ТОМЕНКО, поучительным для Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО должна стать пьеса Михаила Старицкого “За двумя зайцами”, учитывая, что памятник Голохвастову находится неподалеку от киевской мэрии.

“История свидетельствует, что очевидно можно несколько раз обманывать народ, путем обмана втереться в доверие, но рано или поздно это приведет к тому, что обществу это поднадоест. Для главного персонажа произведения это закончилось весьма печально – он довел до банкротства свою цирюльню, а столичный мэр сегодня пытается довести до банкротства весь Киев, и последствия этого могут быть хуже», - сказал Н.ТОМЕНКО.