У Кличко думают, что интеллигентными яйцами дело не закончится

Президент Украины, Кабинет Министров, Верховная Рада, другие органы центральной власти должны принять немедленные меры для разрешения социального и политического кризиса в Киеве. Так считает один из лидеров Блока Кличко в Киевраде, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский. По убеждению депутата, сегодня в столице сложилась почти революционная ситуация, когда от массовых акций до массовых беспорядков остался один шаг.

«Интеллигентные яйца, которыми забрасывали вчера Киевраду, завтра могут превратиться в камень – известное оружие пролетариата, - считает Дмитрий Андриевский. – Потому руководство государства должно понять, что людей выводят на улицу не политические лозунги, а нежелание жить в условиях, созданных для них властью Черновецкого».

По убеждению Дмитрия Андриевского, центральная власть обязана перейти от разговоров к реальным делам и начать с отстранения Черновецкого от должности председателя КГГА. «Когда для возникновения пожара достаточно искры, нужно забыть о политической целесообразности и византийских принципах вроде «разделяй и владычествуй». Черновецкий в любом случае не будет руководить Киевом. Вопрос лишь в том, какой в этом будет роль каждого представителя центральной власти – от Президента или Премьера до рядового депутата Верховной Рады», - подытожил политик.