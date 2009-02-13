Сегодня суд рассмотрит иск Семенюк-Самсоненко
Экс-председатель ФГИ оспаривает отставку
Сегодня, 13 февраля, в 13.00 Окружной административный суд Киева рассмотрит иск Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО о признании незаконным постановления Верховной Рады о ее увольнении с должности председателя Фонда государственного имущества Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Социалистической партии Украины.
Как сообщал УНИАН, 10 февраля исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сообщил журналистам, что В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО обратилась в Окружной админсуд Киева с иском, в котором просит признать незаконным решение Верховной Рады о ее увольнении с должности председателя Фонда госимущества.
Д.ПАРФЕНЕНКО также отметил, что на 10 февраля он не подписывал приказ о расторжении трудового договора с В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, поскольку она находится на больничном.
Справка УНИАН. 26 декабря 2008 года Верховная Рада освободила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИУ.
27 декабря 2008 года Кабмин назначил Д.ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины.
2 января 2009 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действие распоряжения Кабмина о назначении Д.ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя ФГИУ.
29 января Кабмин повторно назначил Д.ПАРФЕНЕНКО исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества.
5 февраля В.ЮЩЕНКО отменил свой указ о приостановке действия распоряжения Кабмина о назначении Д.ПАРФЕНЕНКО и. о. председателя Фонда госимущества.
Также Президент отменил свой указ, которым приостанавливал действие распоряжений Кабмина об освобождении и назначении на должности заместителей председателя ФГИУ.