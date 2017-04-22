Суд отпустил Мартыненко на поруки депутатов и министров

Соломенский райсуд Киева отпустил бывшего народного депутата Николая Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и четырех министров.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую резолютивную часть решения сегодня после двух часов пребывания в совещательной комнате огласил следственный судья Александр Бобровник, который рассматривал ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании подозреваемому Мартыненко меры пресечения.

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В судебном решении, в частности, разъясняются обязанности и ответственность депутатов и министров, которые взяли Мартыненко на поруки, в случае невыполнения принятых обязательств по обеспечению явки подозреваемого по первому вызову в органы досудебного следствия. Так, законодательством предусмотрено взыскание с поручителей штрафов в размере 20-50 прожиточных минимумов.

По решению суда, мера пресечения в отношении экс-депутата действует до 20 июня 2017 года, подлежит немедленному исполнению после ее оглашения, но может быть обжалована в апелляционном порядке в течение пяти суток.

Как сообщал УНИАН ранее, Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК Мартыненко в рамках расследования дела в отношении ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Мартыненко сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 («создание преступной организации»), ч. 5 ст. 191 («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. В САП заявили, что будут просить суд избрать Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 300 млн грн.