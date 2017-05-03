"Урановая схема": Мартыненко сдал загранпаспорта

Бывший нардеп Николай Мартыненко, которого отпустили на поруки 15 депутатов и 4 министров, заявил, что сдал загранпаспорта в ГМС. Об этом он сказал перед заседанием Апелляционного суда Киева, передает Еспресо.TV.

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"Украинский паспорт у меня не приняли. Мы написали заявление, что такой процедуры не существует. В миграционную службу отвез загранпаспорта. А украинские не взяли. Сказали, чтобы нам детективы объяснили, как это сделать", - заявил Мартыненко.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы НАБУ задержали Мартыненко в рамках расследования дела о хищении средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат".

По версии следствия, ГП "Востгок" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долларов.

Мартыненко сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В свою очередь Мартыненко заявил, что считает открытое против него уголовное дело политически мотивированным.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и министров от "Народного фронта", хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в 300 млн грн. 26 апреля САП обжаловала решение об избрании Мартыненко меры пресечения в виде личного поручительства министров и народных депутатов.