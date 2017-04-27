"Урановая схема": апелляцию на меру пресечения Мартыненко суд рассмотрит 3 мая

Суд 3 мая рассмотрит апелляционную жалобу прокурора относительно освобождения бывшего народного депутата Николая Мартыненко на поруки.

Как сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева, «рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на определение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 22 апреля 2017 года об отказе в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего народного депутата Украины Н.Мартыненко, назначено на 3 мая 2017 года (11 час. 20 мин.), зал судебного заседания № 201».

Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы НАБУ задержали Мартыненко в рамках расследования дела о хищении средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат".

По версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долларов.

Читайте такжеСАП требует отправить Мартыненко под стражу с правом внесения залога в 300 миллионов гривен

Мартыненко уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь Мартыненко заявил, что считает открытое против него уголовное дело политически мотивированным.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и министров от «Народного фронта», хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в 300 млн грн.

26 апреля САП обжаловала решение об избрании Мартыненко меры пресечения в виде личного поручительства министров и народных депутатов.