Порошенко заявил о неопровержимых доказательствах против Януковича на предстоящем суде

12:34, 28 апреля 2017
Политика
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Заочный суд над Януковичем начинается 4 мая, напомнил президент

Президент: Предоставление

4 мая в Украине должен начаться заочный суд над экс-президентом Виктором Януковичем по обвинению в государственной измене.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

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"4 мая, как мне доложил генеральный прокурор, мы начинаем пусть заочное, но судебное заседание против бывшего президента Януковича по обвинениям в государственной измене", – сказал он.

"Обвинение доказано следствием, экспертизами, неопровержимыми и безоговорочными доводами – и это тоже шаг по восстановлению справедливости", – заявил Порошенко.  

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Теги: #Порошенко#дело Януковича