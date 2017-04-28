Порошенко заявил о неопровержимых доказательствах против Януковича на предстоящем суде
12:34, 28 апреля 2017Политика
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Заочный суд над Януковичем начинается 4 мая, напомнил президент
Суд над Януковичем - шаг к восстановлению справедливости / president.gov.ua
4 мая в Украине должен начаться заочный суд над экс-президентом Виктором Януковичем по обвинению в государственной измене.
Об этом сообщил президент Петр Порошенко.
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"4 мая, как мне доложил генеральный прокурор, мы начинаем пусть заочное, но судебное заседание против бывшего президента Януковича по обвинениям в государственной измене", – сказал он.
"Обвинение доказано следствием, экспертизами, неопровержимыми и безоговорочными доводами – и это тоже шаг по восстановлению справедливости", – заявил Порошенко.
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