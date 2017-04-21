ГПУ завершила досудебное расследование в отношении экс-соратника Януковича Клименко

Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

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Как сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, Главная военная прокуратура ГПУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-министра в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации); ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог); ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому и его защитникам сообщено об открытии материалов досудебного расследования в указанном уголовном производстве в порядке ст. 290 УПК Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 марта районный суд Киева дал разрешение на проведение специального предварительного расследования в отношении Клименко.

Как заявлял главный военный прокурор Анатолий Матиос, Клименко в период с апреля 2012 года по сентябрь 2013 года, в составе созданной и возглавляемой тогдашним президентом Виктором Януковичем преступной организации, «злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,166 млрд грн путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий, в особо крупном размере, которые были распределены между учасниками преступной организации».

18 апреля Главная военная прокуратура сообщила, что вызывает Клименко для проведения следственных и процессуальных действий в качестве подозреваемого. В повестке говорилось, что Клименко необходимо явиться 21 апреля в 10.00 во второй следственный отдел следственного управления Главной военной прокуратуры по адресу: Киев, ул. Антоновича, 114, кабинет № 22.

Клименко возглавлял Государственную налоговую службу Украины в период с ноября 2011 года по декабрь 2012 года, Министерство доходов и сборов Украины - с декабря 2012 года до конца февраля 2014 года. После Революции достоинства он бежал из Украины.