Страсти по Аграмунту: в украинской делегации назвали вероятного кандидата на пост нового президента ПАСЕ
Временным президентом ПАСЕ может стать венгр Жолт Немет.
Новым временным президентом ПАСЕ может стать венгерский парламентарий Жолт Немет из группы Европейской народной партии.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.
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"Новым временным президентом ПАСЕ после ухода Педро Аграмунта может стать венгерский парламентарий Zsolt Nemeth (Жолт Немет) из группы Европейской народной партии", - написал он.
Как сообщал УНИАН, 24 апреля на сессии ПАСЕ ряд депутатов призвали Аграмунта подать в отставку за его визит вместе с российской делегацией в Сирию. В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была «ошибкой» и извинился. 25 апреля в ПАСЕ проходило публичное обсуждение поездки Аграмунта и его двоих коллег по ПАСЕ в Сирию.
Первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко информировала, что Аграмунт пообещал 28 апреля выступить с заявлением относительно своего статуса по результатам этих слушаний.
26 апреля председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Аграмунт пытается уклониться от отставки, и что три политгруппы - либералы, социалисты и консерваторы на своих заседаниях проголосовали за выражение ему недоверия.
«Ни одного голоса за него. В ЕНП просто не поставили на голосование, но очевидно, что большинство тоже против того, чтобы Аграмунт находился на посту президента ПАСЕ», - отметил депутат.