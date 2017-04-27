Страсти по Аграмунту: в украинской делегации назвали вероятного кандидата на пост нового президента ПАСЕ

Новым временным президентом ПАСЕ может стать венгерский парламентарий Жолт Немет из группы Европейской народной партии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

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"Новым временным президентом ПАСЕ после ухода Педро Аграмунта может стать венгерский парламентарий Zsolt Nemeth (Жолт Немет) из группы Европейской народной партии", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля на сессии ПАСЕ ряд депутатов призвали Аграмунта подать в отставку за его визит вместе с российской делегацией в Сирию. В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была «ошибкой» и извинился. 25 апреля в ПАСЕ проходило публичное обсуждение поездки Аграмунта и его двоих коллег по ПАСЕ в Сирию.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко информировала, что Аграмунт пообещал 28 апреля выступить с заявлением относительно своего статуса по результатам этих слушаний.

26 апреля председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Аграмунт пытается уклониться от отставки, и что три политгруппы - либералы, социалисты и консерваторы на своих заседаниях проголосовали за выражение ему недоверия.

«Ни одного голоса за него. В ЕНП просто не поставили на голосование, но очевидно, что большинство тоже против того, чтобы Аграмунт находился на посту президента ПАСЕ», - отметил депутат.