Отставка Аграмунта неотвратима, но в эту пятницу ее не будет – Логвинский

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Георгий Логвинский (группа европейских народников) считает, что отставки президента ПАСЕ Педро Аграмунта завтра, 28 апреля, не будет, однако она неотвратима.

Такое мнение он высказал собственному корреспонденту УНИАН.

По словам Логвинского, вчера, 26 апреля, группой европейских народников, в состав которой входит и Аграмунт, было принято решение о проведении сегодня внеочередного заседания с целью заявить позицию относительно отставки президента.

"Заседание группы должно состояться сегодня, поскольку завтра утром будет заседание Бюро (ПАСЕ), на котором должен рассматриваться вопрос отставки. Но это решение было отменено сегодня утром, а потому не будет вынесено на Бюро (ПАСЕ). Таким образом, вопрос Аграмунта в пятницу рассматриваться не будет. В свою очередь это также говорит и о том, что заявления, которого требовали он него социалисты, нет (группа социалистов требовала заявления до визита испанского короля, который проходит сегодня)", - сказал вице-президент ПАСЕ.

В этой связи он не исключил, что в пятницу, 28 апреля, Аграмунт заявит, что "намерен уйти в отставку, но в таком случае он остается исполнять обязанности президента". "Таким образом все откладывается. У него нет шансов не уйти, но де-факто он может остаться минимум до следующего заседания Бюро в Праге в конце мая, а максимум - до следующей сессии, которая будет летом", - считает Логвинский. Он также отметил, что такой сценарий является частью политических договоренностей.

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Сегодня выступление в пленарном зале Парламентской ассамблеи короля Испании Филиппа VI состоялось в отсутствие Аграмунта, заседание вел вице-президент от Испании.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля на сессии ПАСЕ ряд депутатов призвали Аграмунта подать в отставку за его визит вместе с российской делегацией в Сирию. В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была «ошибкой» и извинился.

25 апреля в ПАСЕ проходило публичное обсуждение поездки Аграмунта и его двоих коллег по ПАСЕ в Сирию. Первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко информировала, что Аграмунт пообещал 28 апреля выступить с заявлением относительно своего статуса по результатам этих слушаний.

26 апреля председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Аграмунт пытается уклониться от отставки, и что три политгруппы - либералы, социалисты и консерваторы на своих заседаниях проголосовали за выражение ему недоверия. «Ни одного голоса за него. В ЕНП просто не поставили на голосование, но очевидно, что большинство тоже против того, чтобы Аграмунт находился на посту президента ПАСЕ», - отметил депутат.