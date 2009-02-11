Колесников считает большой ошибкой принятие Бойко в ПР

Заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ считает “большой ошибкой” принятие Юрия БОЙКО, который занимает должность министра топлива и энергетики оппозиционного правительства, в ряды партии.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, комментируя заявление народного депутата, заместителя председателя ПР Сергея ЛЁВОЧКИНА о том, что часть фракции ПР, инициируя отставку правительства, сработала “в пользу БЮТ”.

Б.КОЛЕСНИКОВ отрицает влиятельность С.ЛЁВОЧКИНА в Партии регионов. “Он же не так давно в партии – чуть больше года, – сказал Б.КОЛЕСНИКОВ. – У него (в его группе – УНИАН) он сам и Ю.БОЙКО”. По словам депутата, если С.ЛЁВОЧКИН и Ю.БОЙКО будут ставить “корпоративные интересы своего бизнеса выше партийных – то им в партии делать нечего”. “Не думаю, что кто-то из наших однопартийцев заметит как его (С.ЛЁВОЧКИНА – УНИАН) приход в партию, так и его выход”.

На вопрос, контролируют ли они какие-либо партийные структуры в пределах ПР, Б.КОЛЕСНИКОВ ответил: “Только свои личные кресла”.

“Это наша большая ошибка (прием в партию Ю.БОЙКО - УНИАН), – сказал он. – В свете тех заявлений, которые он делал в 2005 году”. (В 2005 году Ю.БОЙКО критиковал Леонида КУЧМУ за назначение Виктора ЯНУКОВИЧА премьер-министром.)

Б.КОЛЕСНИКОВ также отрицает факт финансирования Партии регионов компанией “РосУкрЭнерго”. “Партия регионов ни одной копейки от «РосУкрЭнерго» не получала в качестве спонсорства или для избирательных кампаний”, – сказал он. В то же время он признал, что партия понесла “репутационные убытки” (из-за связывания имен С.ЛЁВОЧКИНА и Ю.БОЙКО с «РосУкрЭнерго»).

Как сообщал УНИАН, 9 февраля С.ЛЁВОЧКИН заявил, что «в известной мере» рассмотрение в парламенте вопроса об отставке правительства «не было своевременным». При этом он опроверг обвинения однопартийцев в свой адрес в том, что он форсировал отставку Юлии ТИМОШЕНКО с должности премьер-министра без консолидации необходимых 226 голосов депутатов. С.ЛЁВОЧКИН отметил, что в случае, если кто-то будет настаивать, то он обнародует стенограмму собрания фракции Партии регионов, где речь шла об инициировании отставки правительства, и «все узнают, кто же в действительности был автором идеи, которую почему-то приписывают мне и Юрию БОЙКО». Как заявил С.ЛЁВОЧКИН, «тот, кто инициировал вопрос об отставке правительства в парламентском зале именно сейчас, сработал в пользу БЮТ».

Полностью интервью с Б.КОЛЕСНИКОВЫМ читайте здесь.