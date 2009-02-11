После газовой войны ЕС хочет пересмотреть отношения с Украиной

Евросоюзу необходимо пересмотреть энергетические отношения с Россией и Украиной в результате недавнего газового кризиса.

Такое мнение, в интервью РИА Новостивысказал Верховный представитель ЕС по общей внешней политике и безопасности Хавьер СОЛАНА.

"Мы нуждаемся в пересмотре энергетических отношений с обеими странами", - заявил он накануне заседания "тройки" Россия-ЕС 11 февраля в Москве.

По словам Х.СОЛАНЫ, ЕС заплатил "дорогую цену за спор между нашим крупнейшим поставщиком энергоресурсов и наиболее важной для нас транзитной страной", и сейчас "более интенсивно" ищет альтернативные источники энергии и маршруты их поставок.

"Не мне возлагать вину на кого-либо, когда многое остается неясным. Тем не менее новые соглашения, по которым мы ведем переговоры как с Россией, так и с Украиной, нуждаются в реальных элементах по энергетике, чтобы позволить нам не допускать повторения подобных кризисов", - отметил Х.СОЛАНА.

Верховный представитель ЕС считает необходимым выстроить с Россией и Украиной "надежные долгосрочные отношения энергетического партнерства, несущие безопасность и стабильность для сторон".

Отвечая на вопрос, каким образом ЕС намерен обеспечить собственную безопасность, Х.СОЛАНА указал, что наиболее важной из рассматриваемого комплекса мер является установление хорошо связанного и функционирующего внутреннего энергетического рынка ЕС, который бы более эффективно распределял энергоресурсы внутри ЕС.

Другие меры, со слов верховного представителя ЕС, включают повышение энергетической эффективности и более широкое использование возобновляемых источников энергии. "Это не только снизит общую внешнюю энергетическую зависимость ЕС, но будет также способствовать борьбе с глобальным потеплением", - подчеркнул Х.СОЛАНА.

Он считает также необходимым обеспечить дальнейшую разработку антикризисных механизмов на случай временного прерывания поставок энергоресурсов, таких как создание газовых хранилищ или более эффективное использование нефтяных запасов.

"Наконец, - указал Х.СОЛАНА, - надо продвигать работу в отношении критической инфраструктуры, в частности, по соединению энергосистем стран-членов ЕС, строительству терминалов для хранения жидкого газа, а также Южного газового коридора к Каспийскому региону".

Все это, по словам Х.СОЛАНЫ, будет предметом обсуждения на предстоящем 18-19 марта саммите ЕС.

Что касается диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов в Европу, то, как сообщил Верховный представитель ЕС, рассматривается много вариантов.

"Набукко" включен в программу Трансъевропейской энергетической сети ЕС в качестве одного из приоритетных проектов. Обсуждаются и другие конкретные проекты", - информировал Х.СОЛАНА.