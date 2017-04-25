Кириленко прокомментировал вероятный приезд в Киев российского рэпера, который гастролировал в Крыму

17:34, 25 апреля 2017
Политика
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Концерт "Басты" в Киеве запланирован на 17 июня.

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Российский рэпер "Баста" (Михаил Вакуленко), который в 2015 году выступал в оккупированном Россией Крыму, может не приехать с концертом в Киев. Об этом на своей странице в Twitter написал вице-премьер Вячеслав Кириленко.

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"Убежден, что российский рэпер "Баста" так же не выступит в Киеве, как и другие российские певцы и актеры, выступавшие в оккупированном Крыму", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, известный российский рэп-исполнитель "Баста" 17 июня выступит в Киеве. Журналисты обратились в СБУ с вопросом о том, принималось ли решение о запрете для этого артиста въезжать в Украину в связи с нарушением украинского законодательства.

"По состоянию на 20 апреля 2017 года решение о запрете на въезд в Украину указанной вами персоны Службой безопасности Украины не принималось", - говорится в ответе на запрос журналистов "Апострофа".

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Теги: #Баста выступит в Киеве#концерт в оккупированном Крыму