Глава НАПК работает: любительница денежных премий Корчак позволяет себе 4-часовой рабочий день (видео)

Руководство Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции не перенапрягается. Журналисты выяснили, что глава НАПК Наталья Корчак уходит с работы ровно после окончания рабочего дня, говорится в расследовании BIHUS.info.

Так, во вторник, 4 апреля, рабочий день Корчак заканчивается в 18:22, в среду – в 17:30, в четверг – в 18:22. В следующую среду глава НАПК пришла на работу в 11:15, а уехала в 16:05.

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Неделя наблюдений за НАПК совпала с системными проблемами в работе реестра деклараций.

"У меня была встреча, я встречалась с Сытником, у меня часто бывают встречи", - прокомментировала она журналистам свой рабочий график.

Как сообщал УНИАН, глава НАЗК Корчак подтвердила, что выписала себе премию в размере 200 тысяч гривень. Об этом она заявила во время выступления в Верховной Раде. "Премии начислялись в августе, октябре, ноябре, все ... 200 тысяч гривень была премия, но эти премии получали все. За работу", - сказала Корчак.

За прошлый год глава НАЗК задекларировала 1 миллион 325 тысяч заработной платы.