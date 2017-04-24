В Украине вынесены 6 приговоров за призывы к госперевороту в соцсети

В Украине уже есть 6 приговоров суда за размещение в социальных сетях постов с призывами к свержению конституционного строя. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин во время круглого стола сегодня в Киеве.

“В реестре судебных решений я видел 6 приговоров судебной власти в отношении осуждения лиц непосредственно за посты "Вконтакте", - отметил он.

“Действительно, там есть состав преступления, действительно, в этих постах есть призывы к свержению конституционного строя”, - добавил Золотухин.

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В то же время он отметил, что все эти решения суда “связаны между собой”. По его словам, одним из аспектов этих решений является то, что обвиняемый признает свою вину, “возможно, подписывает мировое соглашение, получает условный срок”.

Золотухин считает, что “эту сферу надо дорегулировать - совместно с общественностью надо создать соответствующие механизмы, которые смогут быть использованы правоохранительными органами для того, чтобы просто выполнять уже имеющиеся законы, которые действуют в Украине, в частности Уголовный кодекс”.