Рада разрешила штрафовать ТРК за призывы к войне и насильственному захвату власти

Как сообщает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 236 из 339 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим законом разрешено Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания штрафовать телерадиоорганизации за призывы к войне и насильственному изменению конституционного строя.

Заметим, что текст законопроекта до второго чтения не было на сайте Верховной Рады.

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Председатель комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар отметила, что этот закон дает возможность Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания «накладывать санкции на телерадиовещателей мягче, чем сейчас предусмотрены в законодательстве».

Она напомнила, что в ныне действующем законе Нацсовет может делать только предупреждение, а после двух таких предупреждений у телеканала забирают лицензию. По ее словам, в настоящее время принятым законом Нацсовету предоставлено право налагать штрафы. «Более того, если после штрафа компания не повторяет нарушение, то этот штраф в течение года ликвидируется и предупреждение не применяется к этой телерадиокомпании», - отметила Сюмар.

Согласно закону, Нацсоветом принимается решение о взыскании штрафа в случае совершения таких нарушений телерадиоорганизациями: 25% размера лицензионного сбора (согласно тексту законопроекта к первому чтению – УНИАН) за призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины; призывы к развязыванию войны и др.; пропаганду исключительности или неполноценности лиц по признакам их религиозных убеждений, идеологии, принадлежности к той или иной нации или расе, физического или имущественного состояния, социального происхождения. Также штраф предусмотрен за ретрансляцию программ и передач, не включенных в перечень программ, которые ретранслируются.

Также в документе говорится о трансляции аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач), одним из участников которых является лицо, внесенное в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Перечень обнародован на веб-сайте центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сферах культуры и искусств.