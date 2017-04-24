РФ или выполнит промежуточное решение суда ООН, или поставим вопрос о принудительных механизмах – Минюст

Министр юстиции Украины Павел Петренко отмечает, что РФ или исполнит промежуточное решение Международного суда ООН по делу «Украина против России», или будет поставлен вопрос о применении принудительных механизмов исполнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос по поводу отказа оккупационных властей Крыма исполнять решение суда ООН о возобновлении деятельности Меджлиса и относительно возможности повлиять в этом вопросе на Российскую Федерацию.

Петренко отметил, что вообще не имеет желания комментировать заявление псевдовластей Крыма, поскольку это "абсолютно нелегитимные органы, которые не признает не только Украина, но и не признает весь цивилизованный мир".

"А что касается России, то Россия или исполнит промежуточное решение Международного суда ООН, или мы будем ставить вопрос о применении принудительных механизмов, вплоть до вынесения этого вопроса на заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций", - сказал министр.

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По его словам, фактически это "будет сигналом: перешла ли уже Россия все границы, или у нее все же есть какой-то здравый смысл, и она прекратит преследование крымских татар и украинцев, как это постановил суд, даже в промежуточном решении".

"Мы следим за поведением этой страны и будем принимать адекватные меры буквально в ближайшее время", - сказал Петренко.

На вопрос, о каких механизмах идет речь, он пояснил, что одним из них является вынесение соответствующей резолюции Генассамблеей ООН. Кроме того, если это решение Россией не будет исполнено, то оно будет положено в основу и уголовного трибунала, который точно будет".

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Суд указал, что Россия должна воздержаться от продолжения ограничения относительно возможности крымских татар сохранить свои институты, включая Меджлис.

Вместе с тем суд решил, что Украина не предоставила достаточного количества доказательств, которые стали бы существенной базой для применения временных мер на нарушения Россией Конвенции о запрете финансирования терроризма.

Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на недопущение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ на период рассмотрения судом дела по существу с целью защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.