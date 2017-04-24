РФ или выполнит промежуточное решение суда ООН, или поставим вопрос о принудительных механизмах – Минюст
На уточнение, о каких механизмах идет речь, глава Минюста пояснил, что одним из них является вынесения соответствующей резолюции Генассамблеей ООН.
Министр юстиции Украины Павел Петренко отмечает, что РФ или исполнит промежуточное решение Международного суда ООН по делу «Украина против России», или будет поставлен вопрос о применении принудительных механизмов исполнения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос по поводу отказа оккупационных властей Крыма исполнять решение суда ООН о возобновлении деятельности Меджлиса и относительно возможности повлиять в этом вопросе на Российскую Федерацию.
Петренко отметил, что вообще не имеет желания комментировать заявление псевдовластей Крыма, поскольку это "абсолютно нелегитимные органы, которые не признает не только Украина, но и не признает весь цивилизованный мир".
"А что касается России, то Россия или исполнит промежуточное решение Международного суда ООН, или мы будем ставить вопрос о применении принудительных механизмов, вплоть до вынесения этого вопроса на заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций", - сказал министр.
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По его словам, фактически это "будет сигналом: перешла ли уже Россия все границы, или у нее все же есть какой-то здравый смысл, и она прекратит преследование крымских татар и украинцев, как это постановил суд, даже в промежуточном решении".
"Мы следим за поведением этой страны и будем принимать адекватные меры буквально в ближайшее время", - сказал Петренко.
На вопрос, о каких механизмах идет речь, он пояснил, что одним из них является вынесение соответствующей резолюции Генассамблеей ООН. Кроме того, если это решение Россией не будет исполнено, то оно будет положено в основу и уголовного трибунала, который точно будет".
Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Суд указал, что Россия должна воздержаться от продолжения ограничения относительно возможности крымских татар сохранить свои институты, включая Меджлис.
Вместе с тем суд решил, что Украина не предоставила достаточного количества доказательств, которые стали бы существенной базой для применения временных мер на нарушения Россией Конвенции о запрете финансирования терроризма.
Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на недопущение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ на период рассмотрения судом дела по существу с целью защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.