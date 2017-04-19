Кулеба о решении суда в Гааге: со счетом 3:1 победила Украина

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба прокомментировал решение Международного суда ООН. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, в сухом остатке на данном этапе со счетом 3:1 победила Украина. "Где 3 в нашу пользу - это признание судом prima facie юрисдикции Конвенции о терроризме и юрисдикции Конвенции в отношении дискриминации и временных мерах по последней конвенции, а 1 в пользу России - это отсутствие временных мер по первой конвенции (о финансировании терроризма)", - говорится в сообщении Кулебы.

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН сегодня огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных предупредительных мер в отношении России. Временные предупредительные меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

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Суд ООН указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать применять ограничения на возможность крымским татарам сохранить свои институты, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

По обвинениям РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма Суд ООН решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных предупредительных мер.