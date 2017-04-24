В Харьков с рабочей поездкой прибыл Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл в Харьков с рабочей поездкой. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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"Он проведет заседание Ассоциации городов Украины, ознакомится с работой харьковского метрополитена и откроет новый, современный Центр оказания социальных услуг "Прозрачный офис", - сказано в сообщении.

В поездке главу правительства сопровождают министр социальной политики Андрей Рева, министр Кабинета министров Александр Саенко и мэр Киева Виталий Кличко.