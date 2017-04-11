Сегодня речь не идет о каких-либо кадровых изменениях в правительстве – Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заверяет, что на сегодняшний день речь не идет ни о каких кадровых изменениях в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать кадровых изменений в составе Кабинета министров.

«Я думаю, на сегодня речь не идет ни о каких кадровых изменениях», - отметил Парубий.

Он выразил убеждение, что «сейчас команда (в правительстве) работает слаженно».

«Если будет потребность в кадровых изменениях, я думаю, премьер-министр обратится к парламенту, и мы этот вопрос обсудим», - добавил председатель Верховной Рады.

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Он напомнил, что Гройсман возглавил правительство в очень сложный период, когда «многие характеризовали ситуацию в Украине как политический кризис».

«После того как были осуществлены атаки против премьер-министра Арсения Яценюка, действительно, ситуация в стране была непростая. В это непростое время он (Гройсман - УНИАН) возглавил правительство, в тот же день мне пришлось возглавить Верховную Раду Украины. И за этот год, я могу сказать, что ситуация в стране существенно изменилась. Мы сегодня уже не говорим о политическом кризисе, уже даже прекратились разговоры о досрочных выборах», - считает спикер.

Он отметил, что в этом во многом есть заслуга и Гройсмана, который «сумел совместить в то же время и реформы, которые не всегда были популярными».

«Мы помним повышение цен и на коммунальные услуги, но параллельно и решение социальных проблем, такое как повышение минимальной заработной платы», - отметил Парубий.

Так, отметил Парубий, баланс сочетания реформ и помощи наименее защищенным слоям населения «дали то сочетание, которое помогло стабилизировать ситуацию в стране и экономике.

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«И благодаря очень хорошей коммуникации, которая существует между парламентом и правительством, я могу сказать, что мы смогли обеспечить и стабильную, эффективную работу парламента. Поэтому я работу правительства Гройсмана оцениваю однозначно как позитивную и желаю ему дальнейших успехов для нашей совместной работы и совместной борьбы для Украины», - подытожил спикер.

Как известно, 14 апреля истекает годовой иммунитет правительства под руководством Владимира Гройсмана. Верховная Рада может утвердить отчет Кабмина о работе за год, и тогда правительство Гройсмана получит еще год иммунитета от отставки, или отказаться это сделать.