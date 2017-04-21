Министры и депутаты хотят взять Мартыненко на поруки

Некоторые министры и депутаты от «Народного фронта» хотят взять на поруки бывшего народного депутата от «Народного фронта» Николая Мартыненко, подозреваемого в хищении средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам заявили министр молодежи и спорта Игорь Жданов и министр инфраструктуры Вадим Омелян, прибывшие в здание Соломенского райсуда Киева, где сегодня будет избираться мера пресечения Мартыненко.

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“Я уже брал на поруки Юрия Сиротюка (бывшего народного депутата от ВО «Свобода» - УНИАН), и он приходил на все заседания. Я думаю, что Мартыненко также не подведет нас, если мы возьмем его на поруки”, - сказал Жданов.

Также Жданов в Facebook написал, что «команда "Народного Фронта", министры и народные депутаты сейчас в Соломенском суде. Мы приехали, чтобы взять на поруки нашего коллегу и побратима Николая Мартыненко. Он не скрывается от следствия, не "слег в больницу", постоянно находится в Украине и еще в 2015 году пошел на беспрецедентный шаг - добровольно сложил полномочия народного депутата и отказался от депутатского иммунитета».

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Также в суд поддержать Мартыненко прибыли министр образования и науки Лилия Гриневич, министр экологии Остап Семерак, депутаты от “Народного фронта” Николай Княжицкий, Павел Пинзеник, Леонид Емец, Георгий Логвинский.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК Мартыненко в рамках расследования по делу ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Мартыненко уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 («создание преступной организации»), ч. 5 ст. 191 («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл.

В САП заявили, что будут просить суд избрать Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесениязалога в размере 300 млн грн.