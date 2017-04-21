САП будет просить для Мартыненко залог в 300 миллионов

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд арестовать бывшего народного депутата Николая Мартыненко на 60 суток с правом внесения залога в 300 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий сегодня журналистам в Киеве.

«Позиция прокуратуры следующая: будем просить суд об избрании меры пресечения о содержании под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в сумме 300 млн грн», - заявил он.

Читайте такжеЭкс-нардепа Мартыненко задержали, НАБУ подтвердило (видео)

«Почему 300 млн? Потому что мы оцениваем роль каждого из соучастников в указанной схеме. Сейчас соответствующие ходатайства направлены стороне защиты и будут после ознакомления стороной защиты направлены в суд», - добавил Холодницкий.

Как сообщалось, Мартыненко задержан 20 апреля в Киеве в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) при закупке уранового концентрата. В результате этих действий государственному предприятию нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл.