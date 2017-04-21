Детективы НАБУ задержали второго фигуранта в деле Мартыненко

20 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали второго человека по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 («Создание преступной организации»), ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины. В данный момент решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, информирует сайт НАБУ.

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По версии следствия, задержанный обеспечивал координацию между компанией-посредником и ГП "ВостГОК". Это лицо также известно как фигурант другого уголовного производства относительно нанесения убытков ПАО «Одесский припортовый завод» в размере 205 миллионов гривен, расследование которого детективы НАБУ завершили в декабре прошлого года. Дело ПАО «ОПЗ» рассматривается в суде, а указанное лицо имеет статус обвиняемого.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, в рамках расследования по делу ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 («Создание преступной организации»), ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») УК Украины.

По версии следствия, государственное предприятие «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.

Мартыненко пока не сообщили о подозрении.