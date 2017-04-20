Иск Украины против России в суд ООН: слушания могут затянуться на несколько лет - МИД

Слушания по делу "Украина против России" по иску Украины в Международный Суд Организации Объединенных Наций могут затянуться на несколько лет.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в эфире телеканала ATR.

Говоря о дальнейших процедурных моментах после оглашения Международным судом ООН в Гааге решения о применении временных мер в отношении России в соответствии с конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации, пресс-секретарь сказала, что дальше будет "длительная процессуальная стадия", которая будет иметь письменную и устную части.

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"В мае будут... определены встречи в Гааге вместе с регистратором Международного суда ООН по определению графика. Будет определяться график рассмотрения дела, и будет определяться письменная стадия - сколько она продлится для каждой стороны. Украина подает меморандум как сторона, которая подала иск, а Россия подает контр-меморандум, то есть ответ», - отметила Беца.

По ее словам, письменная стадия будет иметь два этапа, и не известно, сколько на это уйдет времени.

"И после того, как каждая сторона предоставит письменные доказательства, письменную аргументацию, доказательную базу, тогда судьи изучают это все и назначают дату слушаний. То есть дата слушаний может затянуться на несколько лет. Исходя из практики - это может быть три, пять, семь, здесь трудно сказать на самом деле, спрогнозировать", - добавила Беца.

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

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Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам сохранить свои институты, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Что касается обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.

Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на недопущение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ на период рассмотрения судом дела по существу с целью защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.

6-9 марта в Гааге состоялись слушания по делу «Украина против России». В ходе слушаний представители РФ полностью отвергли обвинения, заявив, что никаких законодательных или фактических оснований для введения мер нет.

Иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

Украина подала иск на основании нарушения Россией двух конвенций - Конвенции о предотвращении терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и требует от РФ прекратить финансирование незаконных вооруженных формирований на Донбассе и восстановить деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму.