Россия долго будет оставаться источником агрессии в мире - Турчинов

Российская Федерация надолго будет оставаться источником агрессии для Украины и мира, и только сильное украинское государство – это залог независимости и динамичного развития нашей страны.

Как сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом заявил сегодня секретарь СНБО Александр Турчинов во время выступления в Киево-Могилянской академии перед слушателями международной программы повышения квалификации специалистов высшего исполнительского уровня сектора безопасности и обороны.

«Мир осознал, что, несмотря на санкции и экономические неурядицы, Российская Федерация еще долго будет оставаться источником агрессии, угрозой безопасности, генератором нестабильности в мире, - подчеркнул Турчинов. – В этой ситуации нам необходимо четко определить приоритеты».

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По словам Турчинова, важнейшим из них должно стать развитие «сильного национального государства, целью которого является защита жизненно важных интересов украинцев, государственного суверенитета, свободы и достоинства, обеспечение экономического развития и общественного прогресса».

«Жесткую силу может остановить только сила. Агрессию государства остановит только государство», - заявил он и отметил, что «помогают только сильным, тем, кто защищается».

«Мы надеемся на поддержку партнеров, но должны полагаться прежде всего на собственные силы», - подчеркнул Турчинов.

Секретарь СНБО также отметил, что Украина нуждается в эффективных Вооруженных сил, способных защитить свою Родину. Основные направления их развития, сказал он, определены в Стратегии национальной безопасности, Военной доктрине и в Стратегическом оборонном бюллетене. «Эти идеи будут закреплены в новом законе о национальной безопасности, который разработан в тесном сотрудничестве с нашими иностранными партнерами», - сказал Турчинов.

Не менее важной государственной задачей он назвал развитие возможностей разведывательных и правоохранительных органов.

«Резерв частичных улучшений почти исчерпан. Нам нужны решительные и последовательные действия. Решиться на них непросто, но только они являются рецептом выживания независимой Украины. И главное, это должны быть не бессистемные эмоциональные порывы, пусть даже продиктованные лучшими патриотическими чувствами, а системная, высокопрофессиональная деятельность для достижения единой цели. Чрезвычайно важно продолжать реформаторский курс, не сорваться в бесполезный и разрушительный популизм», - заявил Турчинов.

Он подчеркнул, что Украина имеет все основания не только выжить, но и превратиться в регионального лидера, способного защитить не только себя, но и своих союзников.