Турчинов: Ракетный щит Украины должен стать частью европейской системы безопасности

Благодаря самоотверженному труду сотрудников ракетно-космической отрасли Украина уверенно утверждается на мировой арене как современная космическая и авиационная держава.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в поздравлении по случаю Дня работников ракетно-космической отрасли и Всемирного дня авиации и космонавтики.

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«Украинские ученые и конструкторы являются признанными в мире авторитетами в области ракето- и авиастроения. Предприятия отечественного авиационно-космического комплекса достойно обеспечивают выполнение актуальных задач национальной безопасности и обороны, реализуют национальные геополитические интересы», - констатировал Турчинов.

По его словам, достигнуто стратегических успехов в производстве современных самолетов и ракетных комплексов, которые не уступают лучшим мировым аналогам.

«Восстанавливается ракетный щит Украины, которая должна стать частью единой системы обеспечения безопасности на Европейском континенте», - напомнил секретарь СНБО.

Он пожелал работникам отрасли новых достижений и успехов, которые позволят Украине, поднявшись на новый уровень, укрепить свои позиции как высокотехнологичной авиационной и космической державы.

Как сообщал УНИАН, 21 марта прошли плановые испытательные запуски ракет, которые были проведены совместными усилиями ГК "Укроборонпром" и Государственного космического агентства Украины.

По словам Турчинова, благодаря реализации ракетной программы, которая была утверждена СНБО, "уже с четвертого квартала 2016 года Вооруженные Силы Украины начали получать мощное ракетное оружие, которое способно надежно выполнять сложные боевые задачи".

В начале декабря в Херсонской области прошли испытания зенитных ракет.