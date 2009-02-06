Бессмертный знает, почему сорвалось совещание у Тимошенко

Заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о причастности Секретариата Президента Украины к провалу ее селекторного совещания с губернаторами свидетельствует об организационной несостоятельности руководителя правительства и ее аппарата.

Так заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ прокомментировал высказывание Ю.ТИМОШЕНКО о препятствовании председателям ОГА в участии в данном мероприятии, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Можно было бы восхищаться способностью Юлии Владимировны переводить собственные просчеты на других, если бы речь шла о способном менеджере. Между тем, для действующего премьер-министра Украины бесконечные попытки избегать ответственности являются проявлением безответственности и отсутствием профессионализма», - отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

«Президент Украины не определяет повестку дня губернаторов, а его Секретариат не собирается исполнять роль патронатной службы премьер-министра. Просто Юлия Владимировна должна тщательнее организовывать собственные мероприятия, и тогда ее ежедневная деятельность станет более качественной», – заметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 февраля, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО отменила селекторное совещание с губернаторами, посвященное вопросам кредитования агропромышленного комплекса, поскольку большинство глав облгосадминистраций на связь не вышли.

Ю.ТИМОШЕНКО, сделав перекличку по областям, убедилась в том, что в совещании готовы участвовать губернаторы Тернопольской, Полтавской, Ивано-Франковской областей, а также премьер-министр Крыма.

Она заявила, что губернаторы не вышли на связь по указанию Президента, и в связи с этим отменила проведение совещания.