Британский политолог показал, как Кремль использует российскую криминальную сеть в Европе (инфографика)

За последние 20 лет роль российской организованной преступности в Европе значительно укрепилась.

К такому выводу приходит британский политолог Марк Галеотти, специализирующийся на вопросах международной преступности и проблемах безопасности, связанных с Россией, в своем аналитическом материале «Как Кремль использует русскую криминальную сеть в Европе».

Эксперт отмечает, что сегодня российские преступники работают меньше на улице и больше в тени: как пособники, посредники и поставщики для локальных европейских банд и общеконтинентальной криминальной сети.

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По мнению политолога, российское государство существенно криминализировалось путем взаимопроникновения уголовного «преступного мира» и политического «Олимпа». Это в конце концов привело к тому, что режим время от времени использует преступников в качестве инструментов своего господства.

Российские организованные преступные группы в Европе были использованы для различных целей, в том числе в качестве источников «черного нала», чтобы начать кибератаки для политического влияния, для торговли, и даже для проведения целенаправленных убийств от имени Кремля.

К своей работе политолог добавил инфографику с расположением пунктов российской криминальной сети и ее маршрутов в Европе. Одной из точек российской мафии является украинский город Одесса.