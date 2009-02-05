Литвин объявил перерыв, чтобы «в парламенте не было войны»

В Верховной Раде Украины объявлен перерыв на 30 минут - до 15.30.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, перерыв объявляется для того, чтобы «в парламенте не было войны».

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что во время перерыва должна пройти письменная поименная регистрация депутатов для того, чтобы каждый депутат лично голосовал по проекту постановления об ответственности правительства.

«Я понимаю, что сейчас сознательно блокируется регистрация возле столов», - сказал председатель ВР.

Спикер также отметил, что во время перерыва состоится заседание лидеров фракций для того, чтобы обсудить процесс голосования об ответственности правительства.