В Кремле не исключают встречи лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время

В Кремле не исключают, что в ближайшей перспективе лидеры "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России - могут пообщаться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Мы не исключаем возможности, что главы государств примут решение в ближайшей перспективе пообщаться в том или ином виде", — сказал Песков журналистам.

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Как сообщал УНИАН, дипломатические советники лидеров стран «нормандского формата» провели встречу 6 апреля в Минске.

Стороны договорились продолжать интенсивные контакты в рамках «нормандского формата» с целью согласования дорожной карты выполнения Минских договоренностей.

Также во время встречи отдельный акцент был сделан на обеспечении безопасных условий деятельности Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) на Донбассе и предоставлении беспрепятственного доступа ко всем оккупированным территориям.