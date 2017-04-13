Решающий момент для Украины - Neue Zürcher Zeitung

Темпы реформ в Украине слишком медленные. Теперь МВФ хочет видеть быстрые результаты, как объяснил его местный представитель в разговоре. Киеву предстоят решающие недели.

Об этом пишет Маттиас Бенц в статье "Решающий момент для Украины", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

В мире так много очагов возгорания, что Украина почти не получает внимания международного сообщества. На самом деле, ситуация не сравнима с той, которая была три года назад, когда Россия аннексировала Крым, и на востоке Украины вспыхнула начатая Москвой война. Конфликт продолжает тлеть. Но, по крайней мере, в экономике худшее уже позади. После глубокого спада, который стал тяжелым ударом для населения, в 2015 году страна, наконец, вернулась к экономическому росту. Местная валюта гривна стабилизировалась, и ранее высокий уровень инфляции заметно снизился.

Недостаточный прогресс

Политикам удалось преодолеть этап экономической стабилизации. За этим должен последовать период фундаментальных структурных реформ. Поскольку Украина, которая так и не смогла полностью избавиться от своего советского наследия, до сих пор не создала функционирующую рыночную экономику. "Темпы структурных реформ должны сейчас резко возрасти", - сказал местный представитель Международного валютного фонда (МВФ), Жером Ваше. Без МВФ в качестве крупнейшего международного донора Украина вряд ли пережила бы серьезный кризис последних лет.

Но не все так плохо. На прошлой неделе МВФ предоставил Киеву четвертый кредит помощи в размере $ 1 млрд и провел всестороннюю оценку ситуации. То, что МВФ продолжает поддерживать украинскую политику, Ваше объясняет прогрессом в некоторых сферах. Правительство и парламент приняли солидный бюджет на 2017 год. Национальный банк ликвидировал серьезную угрозу для финансовой стабильности, национализировав самый крупный банк "Приватбанк", который стал неплатежеспособным.

Субсидированные цены на газ для населения были отменены, и это уничтожило источник коррупции и дефицита бюджета. Новый закон обязал государственных служащих декларировать свои доходы и имущество. Улучшения есть и в небольших сферах; новый омбудсмен борется против притеснений предприятий государственными органами, которые, например, требуют взятки или отказываются возвращать НДС. Население отмечало как большой успех то, что ЕС недавно, наконец, предоставил украинцам долгожданное право на безвизовый въезд.

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Тем не менее, прогресс недостаточный. Гройсман уже год руководит новым правительством, и за это время темпы реформ замедлились. Это отражено и в недавней оценке МВФ, согласно которой Украина не выполнила 8 из 11 поставленных целей. Снижение темпа реформ показывает и индекс реформ, составленный организацией "VoxUkraine".

Борьба с сопротивлением

С большим сопротивлением столкнулись, прежде всего, основные структурные реформы. Поэтому, до сих пор не состоялась необходимая приватизация многих государственных предприятий. Связанные между собой олигархи и многие политики не хотят лишиться возможности, опустошать компании за счет средств государственного бюджета. В то же время борьба с эндемической коррупцией продвигает очень медленно. В стране были созданы новые перспективные органы, например Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Но представители украинской элиты пытаются саботировать их работу. Если начинаются расследования каких-либо дел, они, как правило, исчезают в заведомо коррумпированных судах. "Суды – это самое слабое звено", - говорит представитель МВФ Ваше. "Так не сможет развиваться ни одно функционирующее правовое государство".

Коррупция замедляет рост экономики

Коррупция и отсутствие верховенства права – основные причины отсутствия улучшений в бизнесе и инвестиционном климате в стране. "Многие иностранные инвесторы остаются в стороне и ждут", - говорит Ваше. К чему может привести жесткая борьба с коррупцией, МВФ показал в своем комплексном анализе. Согласно расчетам, реальный экономический рост в Украине может достичь примерно 4% в год, если коррупция будет уменьшена до центральноевропейского уровня. Экономически страна сможет существенно приблизиться к уровню Запада. Тем не менее, проблемы по-прежнему огромные: даже с решительными реформами потребуется минимум одно поколение, чтобы Украину можно было приравнять к одной из стран региона [Запада].

Поэтому сейчас МВФ оказывает большое давление. В своей последней оценке, фонд обязал Киев выполнять довольно амбициозный план структурных реформ. К концу июня должен быть создан специальный антикоррупционный суд, и расширены полномочия НАБУ. Кроме того, МВФ настаивает на быстром прогрессе в областях, в которых, по словам Ваше, слишком долго откладывали реформы. Приватизация должна начаться в середине года. Кроме того, до конца апреля Киев должен согласовать реформу пенсионной системы и, наконец, реформу земельного законодательства. Недавние намерения потерпели крах, поскольку столкнулись с сопротивлением населения. Для проведения серьезной реформы пенсионной системы, правительству необходимо будет убедить граждан, что болезненные сокращения неизбежны.

Пример показывает, как важно, чтобы правительство проводило реформы во всех сферах. Три года назад, люди вышли на киевский Майдан, чтобы положить конец коррупции. Но до сих пор не видно большого прогресса. Если бы политическая элита не разочаровала граждан в этом вопросе, то они, вероятно, были бы готовы к болезненной реформе пенсионной системы.

Целостный подход к реформам также будет иметь важное значение с экономической точки зрения. Представитель МВФ Ваше подчеркивает, что она не должна остаться незавершенной. В противном случае, Украина не сможет предпринимать шаги в направлении устойчивого роста. С одной стороны, речь идет о стимулировании экономического роста, без повторения внешнеэкономических ошибок прошлого. Для этого, Украине необходимо, прежде всего, более интенсивное поступление прямых иностранных инвестиций – и, соответственно, более привлекательный инвестиционный климат. С другой стороны, речь идет о комплексном росте. Необходимы возможности не только для кучки олигархов, но и для всего населения, - говорит Ваше.

Перспектива политических потрясений

Но для начала, правительству предстоит пережить ближайшие несколько недель. После года управления, в апреле, правительству Гройсмана можно будет объявить вотум недоверия. В Киеве гадают, произойдет ли просто перестановка в кабинете министров, или дело дойдет до полного краха всего правительства. Между тем, правительство должно использовать этот короткий срок, чтобы начать необходимые структурные реформы. Это означает, что ближайшие недели станут решающими для Киева.