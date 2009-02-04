В подорожании бензина Тимошенко обвинила Нацбанк

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что рост цен на нефтепродукты в стране спровоцировала непродуманная валютная политика Национального банка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Как известно, ввозится импортное дизельное топливо, импортная нефть, импортируются все нефтепродукты, и поэтому курс «гривня-доллар» очень сильно отражается на цене в розничной торговле бензином и дизельным топливом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что накануне было принято решение о проведении Антимонопольным комитетом и Госкомрегулирования цен в течение недели анализа ценовой политики на рынке нефтепродуктов. «Безусловно, после такого изучения и окончания проверки Антимонопольный комитет примет все соответствующие решения в соответствии с законом», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, по данным мониторинга компании UPECO, с 23 по 30 января 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,4-0,8% (в среднем на 0,6%).

На бензин А-76 – сохранились на уровне 4,87 грн./л; на бензин А-92 – увеличились на 0,8% - с 5,19 до 5,23 грн./л; на бензин А-95 – увеличились на 0,7% - с 5,38 до 5,42 грн./л; на дизельное топливо – увеличились на 0,4% - с 5,69 до 5,71 грн./л.