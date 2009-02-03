Крымский спикер обещает не трогать самозахват в Симферополе

Земельный конфликт на улице Балаклавской в Симферополе нужно решать мирным путем, считает крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Можно найти мировое соглашение с участием всех сторон», - заявил крымский спикер сегодня журналистам в Симферополе.

Конфликт возник вокруг 8 га земли. Земля раньше принадлежала Министерству обороны Украины, которое планировало передать ее Симферополю. На этой территории несколько коммерческих фирм планировали построить многоэтажки, однако территорию в 2006 году захватили участники так называемых «полян протеста» из числа крымских татар. Они заявляют, что земля была передана фирме незаконно. Представители коммерческой структуры это опровергают. 80 семей крымских татар сейчас обустраиваются на земучастке – строят жилье и возвели мечеть, все это они назвали поселком «Новый Крым». Меджлис заявляет о готовящейся «вооруженной спецоперации» по сносу строений крымских татар. Милиция Крыма уверяет, что о спецоперации речь не идет, а предполагается снос самостроев по решениям суда, которые нужно выполнять. Принудительным выполнением решений судов занимается Госисполнительная служба, входящая в систему органов Министерства юстиции. ГИС при необходимости привлекает сотрудников органов внутренних дел в порядке, установленном законодательством. Меджлис пригласил представителей ПАСЕ в Крым для ознакомления со сложившейся ситуацией.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ГРИЦЕНКО напомнил, что крымское руководство обратилось в Минобороны с просьбой передать в собственность Симферополя часть земли по улице Балаклавской. Земельный участок, считает спикер Крыма, мог бы быть использован для урегулирования конфликтной ситуации. «Какая там будет схема предложена - мы пока ситуацию обсуждаем и с одной, и с другой стороны - решение пока не найдено», - сказал руководитель парламента автономии.

А.ГРИЦЕНКО выразил мнение, что «пока не будет найдено решение, каких-то серьезных движений в этом вопросе (в сносе самовольных строения на ул. Балаклавской) не будет».

Вместе с тем, крымский спикер подчеркнул: он негативно относится к фактам самозахватов - как крымских татар, так и граждан других национальностей. «Судебные решения (о сносе самовольных строений) должны выполняться», - подчеркнул глава парламента Крыма.

Справка. В январе и ноябре 2007 года на улице Балаклавской произошли столкновения между участниками «полян протеста» и представителями фирмы-застройщика.