У Путина пожаловались на отсутствие оптимизма в динамике работы "нормандского формата"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что динамика работы по урегулированию конфликта в Донбассе в «нормандском формате» не вызывает оптимизма.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Читайте такжеВ Кремле прокомментировали встречу помощников глав государств "нормандской четверки"

«Встреча прошла, определенная работа была проделана, но совершенно незначительное продвижение можно констатировать в плане работы над начальными положениями «дорожной карты». Но не более того», - сказал

Песков, отвечая на вопрос о том, как прошли переговоры помощников глав государств «нормандской четверки» 6 апреля.

По его словам, «в целом, динамика работы по-прежнему не может вызывать оптимизма».