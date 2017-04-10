У Путина пожаловались на отсутствие оптимизма в динамике работы "нормандского формата"
15:17, 10 апреля 2017Политика
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В Кремле назвали динамику работы в «нормандском формате» не вызывающей оптимизма.
Песков назвал динамику работы в «нормандском формате» не вызывающей оптимизма / Вести.ру
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что динамика работы по урегулированию конфликта в Донбассе в «нормандском формате» не вызывает оптимизма.
Об этом сообщает «Газета.Ru».
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«Встреча прошла, определенная работа была проделана, но совершенно незначительное продвижение можно констатировать в плане работы над начальными положениями «дорожной карты». Но не более того», - сказал
Песков, отвечая на вопрос о том, как прошли переговоры помощников глав государств «нормандской четверки» 6 апреля.
По его словам, «в целом, динамика работы по-прежнему не может вызывать оптимизма».
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