Климкин осудил теракты в церквях в Египте

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил теракты в церквях городов Танта и Александрии в Египте.

Об этом он сообщил в Twitter.

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«Осуждаю теракты в церквях Танты и Александрии в Египте. Украина выступает бок о бок с египетским народом в войне против терроризма», - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Египте произошли взрывы в христианских церквях в городах Танта и Александрия. Согласно последним данным, в результате взрывов погибли более 40 человек