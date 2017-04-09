Климкин осудил теракты в церквях в Египте
21:59, 09 апреля 2017Политика
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Украина выступает бок о бок с египетским народом в войне против терроризма.
REUTERS
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил теракты в церквях городов Танта и Александрии в Египте.
Об этом он сообщил в Twitter.
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«Осуждаю теракты в церквях Танты и Александрии в Египте. Украина выступает бок о бок с египетским народом в войне против терроризма», - написал он.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Египте произошли взрывы в христианских церквях в городах Танта и Александрия. Согласно последним данным, в результате взрывов погибли более 40 человек
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Новость в сюжете: Теракты в церквях Египта