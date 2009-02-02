Янукович резко передумал отбирать кресло у Тимошенко?

Верховная Рада пока не определилась с днем рассмотрения вопроса о ситуации в Украине и действиях органов власти по преодолению кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.

По его словам, на Согласительном совете лидеров фракций, состоявшемся в 15.00, было найдено компромиссное решение о порядке рассмотрения данного вопроса, однако дискуссия о дне его рассмотрения продолжится.

Н.ТОМЕНКО заметил, что на заседание ВР, где будет рассматриваться вопрос о ситуации в Украине и действиях органов власти, направленных на преодоление кризиса, будут приглашены Президент Украины, премьер-министр и состав правительства.

«Очевидно, следствием рассмотрения такого вопроса может быть голосование о Программе действий правительства на 2009 год или резолюция о недоверии правительству», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО заметил, что ВР должна будет или поддержать инициативу фракции Партии регионов о недоверии правительству, или поддержать Программу действий Кабмина. «В то же время остается неопределенным день рассмотрения данного вопроса», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО заметил, что большинство лидеров фракций не поняли, почему лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, настаивавший на срочном рассмотрении данного вопроса, теперь отстаивает необходимость его рассмотрения в четверг. «Именно это обстоятельство не дало возможности принять решение, когда будет рассматриваться и голосоваться резолюция о недоверии», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он допустил, что фракция ПР прекрасно понимает, что на сегодня нет достаточного количества голосов за отставку правительства и поэтому ищет возможность совместно с командой Президента сделать все, чтобы 4-я сессия ВР вообще не открылась, чтобы через 30 дней дать возможность Президенту вернуться к теме досрочных выборов.