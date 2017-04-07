Советники Порошенко, Меркель и Олланда осудили нарушения боевиками режима тишины на Донбассе

Дипломатические советники лидеров Украины, Германии и Франции осудили нарушения поддерживаемыми Россией боевиками режима прекращения огня, введенного с 1 апреля.

Об этом шла речь во время встречи дипсоветников лидеров стран «нормандского формата» 6 апреля в Минске, сообщили УНИАН в пресс-службе главы украинского государства.

Во время консультаций стороны обсудили ключевые аспекты имплементации Минских договоренностей и подчеркнули приоритетность выполнения их безопасностных компонентов.

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«Украинская, немецкая и французская стороны осудили нарушения поддерживаемыми Россией боевиками режима прекращения огня, введенного с 1 апреля 2017 года в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 29 марта 2017 года», - говорится в сообщении.

Стороны выступили за немедленную консолидацию «режима тишины» на Донбассе.

Была также обсуждена надлежащая реализация договоренностей по отводу тяжелого вооружения.

Как известно, 6 апреля в Минске состоялась встреча помощников лидеров "нормандской четверки".



