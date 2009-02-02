У Тимошенко предложили ВР свою дату слушаний об отставке Кабмина

Руководство Верховной Рады и лидеры парламентских фракций в 15.00 планируют провести еще одно заседание, на котором будет окончательно принято решение относительно даты рассмотрения в ВР вопроса о резолюции недоверия правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время Согласительного совета председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Предложение о проведении в 15.00 еще одного заседания возникло после того, как представители фракции Партии регионов выступили с требованием в четверг, 5 февраля, заслушать отчет Кабинета министров относительно его деятельности.

В частности, как отметил первый вице-спикер Александр ЛАВРИНОВИЧ, вопрос о недоверии правительству и отчет Кабинета министров являются абсолютно разными вещами. Он напомнил, что в конце ноября парламент принимал решение о проведении специального заседания ВР с участием Президента Украины, премьер-министра и состава Кабмина, на котором рассматривался бы отчет правительства.

«Это совсем другой вопрос, чем вопрос ответственности, и мы должны реализовать то постановление, реализация которого все время откладывалась. А вопрос ответственности должен рассматриваться отдельно», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

В то же время министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО сообщил, что Кабмин предлагает рассмотреть вопрос о недоверии правительству во вторник, 3 февраля. При этом, заметил он, Кабмин просит, чтобы рассмотрение этого вопроса состоялось на вечернем пленарном заседании.

«Правительство мотивирует это тем, что этот вопрос перезрел, и на четверг запланировано специальное заседание правительства по рассмотрению инвестиционных проектов», - сказал П.КРУПКО.

Соответствующее предложение было поддержано как представителями фракции БЮТ, так и представителями фракции НУ-НС.

Вместе с тем, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО вообще предложил рассмотреть вопрос о недоверии правительству по сокращенной процедуре. «Всем и все давно понятно, поэтому главное – это голосование», - сказал он.

В свою очередь, председатель ВР В.ЛИТВИН заметил, что парламент не может рассматривать вопрос об отчете правительства. Он объяснил это тем, что для того, чтобы «слушать отчет, нужно сначала утвердить Программу действий правительства».

При этом В.ЛИТВИН заметил, что есть вопрос о недоверии правительству, и именно он должен рассматриваться в сессионном зале. Председатель ВР также выступил против того, чтобы этот вопрос рассматривался по сокращенной процедуре.

Как сообщал УНИАН, 12 января в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления “Об ответственности Кабинета министров Украины”. Автор документа - народный депутат, лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.