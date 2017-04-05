Антикоррупционный комитет Рады заинтересовался работой НАПК

Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 21 апреля проведет заседание насчет работы Национального агентства по предотвращению коррупции и изменений в антикоррупционное законодательство. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания антикоррупционного комитета объявил его председатель Егор Соболев.

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“На этом заседании вместе с общественностью подготовить нужные решения и принять их уже на следующем заседании комитета”, - сказал Соболев.

Он добавил, что предлагают пригласить все необходимые для такого заседания документы.

Как сообщал УНИАН, Единый реестр электронных деклараций на прошлой неделе не работал несколько дней. Должностные лица жаловались, что не могли вовремя подать свои декларации. Вместе с тем руководитель НАПК Наталья Корчак заявляла, что подаст в суд на государственное предприятие «Украинские специальные системы» (УСС) за некачественное выполнение обязанностей администратора системы электронного декларирования.