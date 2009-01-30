Черновецкий готов к диалогу с Тимошенко

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что готов к диалогу с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО но, скорее всего, не допустит тотальной проверки комиссией Кабинета министров Украины деятельности Киевской городской госадминистрации.

Об этом он заявил сегодня в прямом эфире ТРК «Киев».

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, он не видит смысла в этой проверке и считает, что работа комиссии не сможет повлиять на политику, проводимую мэром в столице.

Также мэр Києва сообщил, что сегодня поздравлял с 60-летием народного депутата Украины Бориса ТАРАСЮКА (фракция НУ-НС) и там виделся с Ю.ТИМОШЕНКО.

“Я всем своим видом, словами показал, что я готов к диалогу на пользу социально незащищенных киевлян. Как бы мяч на ее (Ю.ТИМОШЕНКО) стороне. Проверку, скорее всего, мы никакую тотальную не допустим, потому что для этого у меня есть все средства», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В ходе прямого эфира он также сообщил, что готов выплатить 10 тыс. долларов своих собственных денег тому предпринимателю, кто лучше всех обустроит и озеленит прилегающую к его заведению территорию.

«Я объявил конкурс по которому 10 тыс. долларов из своих денег, не бюджетных, я отдам тому предпринимателю, который самый красивый город в мире украсит самым красивым интерьером в своем дворике», – пообещал мэр.