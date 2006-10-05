Депутаты хотят ограничить вмешательство судов в корпоративные конфликты

Народные депутаты предлагают рассматривать приватизационные споры только в хозяйственных судах.

Об этом идет речь в законопроекте, внесенным на рассмотрение Верховной Рады народными депутатами Михаилом ЧЕЧЕТОВЫМ, Дмитрием ПРИТЫКОЙ и Раисой БОГАТЫРЕВОЙ.

Как сообщает сайт ВР, проект Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” (о разграничении перечня дел, подведомственных хозяйственным судам и судами общей юрисдикции) зарегистрирован в парламенте 5 октября 2005 года под №2279.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, целью законопроекта является устранение недостатков процессуального законодательства Украины относительно определения подсудности дел с целью сделать невозможным копирование судебных решений, преднамеренное затягивание процесса судопроизводства. Законопроект направлен на урегулирование гражданских и хозяйственных правоотношений согласно принципам судопроизводства, установленным Конституцией Украины.

Проект предусматривает введения норм, которые четко определяют подведомственность (подсудность) дел, которые возникают при разрешении корпоративных конфликтов. Кроме того, в данном проекте проведено разграничение дел, подведомственных хозяйственному суду и судам общей юрисдикции.