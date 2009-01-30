Тимошенко сегодня возьмется за «Артек» и строителей

Сегодня в 11.30 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится заседание Антикризисного совета по вопросам стабилизации строительной отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, вход в Дом правительства – с улицы Грушевского, 12/2, 1-й, 3-й подъезды, 7 этаж, Малый зал.

Аккредитация журналистов осуществляется до 10.00 по тел.: 256-75-82, 256-65-71, 256- 66-32.

Кроме того, сегодня в 14.00 под председательством премьера состоится совещание по вопросам функционирования международного детского центра „Артек”

Вход в здание Правительства – с улицы Грушевского, 12/2, 1-й, 3-й подъезды, 7 этаж, Малый зал.

Аккредитация осуществляется до 12.30 по тел.: 256-75-82, 256-65-71, 256- 66-32.