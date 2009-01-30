Литвин: печатный станок уже давно включен

09:14, 30 января 2009
Политика
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А вот кто возле него будет стоять...

Владимир Литвин на заседании Верховной Рады Украины. Київ, 26 января Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не отрицает, что вопрос об увольнении председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА связан с борьбой за место “возле печатного станка”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в программе “Шустер live” на телеканале “Украина”.

В.ЛИТВИН заявил, что “печатный станок уже давно включен” .

По его словам, он “работает”, а “борьба только идет за то, кто будет возле печатного станка стоять”.

В то же время спикер отметил, что вопрос об увольнении В.СТЕЛЬМАХА связан с неправильной политикой Национального банка относительно рефинансирования банковской системы, когда ряд банков “смог нажиться на разнице валютного курса”.

 

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