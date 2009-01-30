Литвин: печатный станок уже давно включен

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не отрицает, что вопрос об увольнении председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА связан с борьбой за место “возле печатного станка”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в программе “Шустер live” на телеканале “Украина”.

В.ЛИТВИН заявил, что “печатный станок уже давно включен” .

По его словам, он “работает”, а “борьба только идет за то, кто будет возле печатного станка стоять”.

В то же время спикер отметил, что вопрос об увольнении В.СТЕЛЬМАХА связан с неправильной политикой Национального банка относительно рефинансирования банковской системы, когда ряд банков “смог нажиться на разнице валютного курса”.