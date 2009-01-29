Газпром утверждает, что отдал Нафтогазу долг RUE, но не газ

Газпром и "Газпром экспорт" переуступили "Нафтогазу Украины" долг RosUkrEnergo в размере 1,7 млрд долл., но не находящиеся в хранилищах Украины 11 миллиардов кубометров газа .

Об этом сообщили в управлении информации Газпрома, пишет РБК. Права требования долга переданы украинской компании в соответствии с договором уступки от 20 января 2009г. Причем, Газпром подчеркивает, что "Нафтогазу Украины" переданы права требования исключительно денежной задолженности, о газе речь не идет. "Ни Газпром, ни "Газпром экспорт" не обладают какими-то правами на газ RosUkrEnergo, находящийся в ПХГ Украины, и соответственно, не осуществляли каких-либо сделок с этим газом, в том числе не передавали "Нафтогазу Украины" каких-либо прав в отношении указанного газа", - заявили в управлении информации российского концерна.

Газпром не пояснил, на каких условиях переступил задолженность RosUkrEnergo "Нафтогазу Украины". Ранее заместитель председателя правления российского концерна Александр Медведев говорил, что все долговые вопросы между Газпромом и "Нефтегазом Украины" урегулированы, решения по ним будут реализованы в самое ближайшее время. Он не называл сумму украинского долга и механизм его погашения, пояснив, что сначала сторонам необходимо оформить соответствующую договоренность.

Источник РБК, близкий к RosUkrEnergo, сообщил, что компания пока не выплачивала переуступленный долг "Нафтогазу Украины", поскольку со стороны украинского предприятия есть встречные денежные обязательства в сумме более 600 млн долл. и "они должны быть урегулированы в рабочем порядке". "Нафтогаз Украины" еще не выходил на швейцарского трейдера для решения этих вопросов, уточнил собеседник агентства.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сообщала украинским СМИ о том, что Газпром решил в счет долга RosUkrEnergo на 1,7 млрд долл. забрать у него газ из ПХГ в объеме 11 млрд куб. м и продать его "Нафтогазу Украины" по цене 153,9 долл. за 1 тыс. куб. м. Представители Ю.Тимошенко заявляют, что Газпром уже продал этот газ "Нафтогазу ". В НАК "Нафтогаз Украины" недавно сообщили, что в украинских ПХГ нет газа RosUkrEnergo, который ранее там хранил 11 млрд куб. м. RosUkrEnergo это опровергало, отмечая, что не продавало свой газ, а информация об отсутствии в украинских ПХГ сырья швейцарского трейдера абсолютно не соответствует действительности.