Российский суд принял решение об аресте Яценюка "за зверства в Чечне"

Экс-премьер и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк сообщил, что российский суд хочет арестовать его по обвинениям в бандитизме и умышленном убийстве.

Политик выложил на своей странице в Facebook фотографии документов, которые, по его словам, свидетельствуют, что Есентукский городской суд Ставропольского края 9 марта рассмотрел ходатайство о его аресте.

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Яценюк пишет, что узнал об этом от посольства Украины в РФ, которое, в свою очередь, получило уведомление от суда.

Политик называет обвинения против себя "бредом" и пишет, что "Кремль пробил еще одно дно".

"Следователь по особо важным делам Главного следственного управления следственного комитета РФ Северо-Кавказского округа Найманов А.К. направил в суд ходатайство о моем аресте", - пишет Яценюк.

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Он говорит, что в России его обвиняют в участии в вооруженной банде, нападениях, подготовке преступлений и умышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами.

"Это также и продуманный сценарий. Кремль ищет юридические механизмы преследования украинских политиков", - пишет Яценюк.

«Ессентукском городском суде рассмотрено ходатайство следователя по особо важным делам пятого отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яценюка А.П., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ, п.п. «в», «з», «н» ст. 102, ч. 2 ст. 15, п.п. «в», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР», - сказано в сообщении пресс-службы Ессентукского городского суда.

Отмечается, что постановлением суда в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск. И указано, что срок исчислять с момента задержания обвиняемого на территории Российской Федерации или экстрадиции в РФ.

В 2015 году в Следственном комитете России Арсения Яценюка обвиняли в том, что в 1990-х годах он якобы воевал против российской армии в Чечне.

Эта информация якобы базировалась на показаниях, которые дали украинцы Клых и Карпюк.

Как сообщал УНИАН, Верховный суд Чечни приговорил Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима. В России их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 – начале 1995 гг. сам принимал в них участие.

Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.

В свою очередь, украинские интернет-пользователи активно высмеяли новость о "военном прошлом" Яценюка.