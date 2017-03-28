МИД Украины назвал решение об аресте Яценюка полной деградацией путинской власти

Решение российского суда об аресте бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка является свидетельством полной деградации государственной системы России.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Министерства иностранных дел Украины относительно решения городского суда Ессентуков Ставропольского края РФ.

МИД Украины выразило возмущение по поводу решения суда Ессентуков относительно заочного осуждения Яценюка в связи с тем, что «он 21 февраля 2017 года был объявлен российской стороной в международный розыск».

«Абсурдные обвинения в уголовных преступлениях, которые стали основанием для вынесения данного решения, не имеют ничего общего ни с реальностью, ни со здравым смыслом. Вместе с тем это очередное свидетельство полной деградации российской государственной системы, которая превратила правосудие в послушный инструмент юридического оправдания российской агрессии против Украины, в том числе путем преследований украинских политических деятелей и рядовых украинцев, десятки которых незаконно удерживают в российских тюрьмах», - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

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Министерство иностранных дел подчеркивает, что подобные судебные фарсы являются элементом гибридной войны, с помощью которого российская власть пытается отвлечь внимание от реальных преступлений, совершенных на территории Украины по приказам высшего политического и военного руководства РФ.

«Привлечение к ответственности виновных в совершении этих преступлений, в том числе за незаконную оккупацию части суверенной территории Украины и репрессии по этническому признаку, вторжение военных подразделений и поставки оружия, финансирование террористов, многочисленные жертвы и разрушения, является лишь делом времени», - говорится в комментарии

В то же время МИД призвал мировое сообщество усилить давление на Российскую Федерацию с целью прекращения агрессии против Украины и восстановлении уважения к основополагающим нормам и принципам международного права.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году в Следственном комитете России Яценюка обвинили в том, что в 1990-х годах он якобы воевал против российской армии в Чечне. Его обвиняют в участии в вооруженной банде, нападениях, подготовке преступлений и умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Эта информация якобы базировалась на показаниях, которые дали незаконно осужденные в РФ украинцы Станислав Клых и Николай Карпюк.

27 марта пресс-служба городского суда Ессентуков сообщила, что по ходатайству следователя постановлением суда в отношении Яценюка «заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск. И указано, что срок исчислять с момента задержания обвиняемого на территории Российской Федерации или экстрадиции в РФ».