МИД Украины назвал решение об аресте Яценюка полной деградацией путинской власти
МИД Украины выразило возмущение по поводу решения суда Ессентуков относительно заочного осуждения Яценюка.
Решение российского суда об аресте бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка является свидетельством полной деградации государственной системы России.
Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Министерства иностранных дел Украины относительно решения городского суда Ессентуков Ставропольского края РФ.
МИД Украины выразило возмущение по поводу решения суда Ессентуков относительно заочного осуждения Яценюка в связи с тем, что «он 21 февраля 2017 года был объявлен российской стороной в международный розыск».
«Абсурдные обвинения в уголовных преступлениях, которые стали основанием для вынесения данного решения, не имеют ничего общего ни с реальностью, ни со здравым смыслом. Вместе с тем это очередное свидетельство полной деградации российской государственной системы, которая превратила правосудие в послушный инструмент юридического оправдания российской агрессии против Украины, в том числе путем преследований украинских политических деятелей и рядовых украинцев, десятки которых незаконно удерживают в российских тюрьмах», - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.
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Министерство иностранных дел подчеркивает, что подобные судебные фарсы являются элементом гибридной войны, с помощью которого российская власть пытается отвлечь внимание от реальных преступлений, совершенных на территории Украины по приказам высшего политического и военного руководства РФ.
«Привлечение к ответственности виновных в совершении этих преступлений, в том числе за незаконную оккупацию части суверенной территории Украины и репрессии по этническому признаку, вторжение военных подразделений и поставки оружия, финансирование террористов, многочисленные жертвы и разрушения, является лишь делом времени», - говорится в комментарии
В то же время МИД призвал мировое сообщество усилить давление на Российскую Федерацию с целью прекращения агрессии против Украины и восстановлении уважения к основополагающим нормам и принципам международного права.
Как сообщал УНИАН, в 2015 году в Следственном комитете России Яценюка обвинили в том, что в 1990-х годах он якобы воевал против российской армии в Чечне. Его обвиняют в участии в вооруженной банде, нападениях, подготовке преступлений и умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Эта информация якобы базировалась на показаниях, которые дали незаконно осужденные в РФ украинцы Станислав Клых и Николай Карпюк.
27 марта пресс-служба городского суда Ессентуков сообщила, что по ходатайству следователя постановлением суда в отношении Яценюка «заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск. И указано, что срок исчислять с момента задержания обвиняемого на территории Российской Федерации или экстрадиции в РФ».